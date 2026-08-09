Izrael elutasítja Trump 15 pontos gázai tervét

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Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy Izrael elutasítja Donald Trump 15 pontos gázai tervét. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, az izraeli hadsereg addig nem vonul ki a Gázai övezetből, ameddig a Hamászt „valóban” le nem szerelik.

Az amerikai elnök által létrehozott Béketanács júliusban jelentette be, hogy megállapodásra jutott a Hamász és más gázai fegyveres csoportok teljes leszereléséről. Trump a tartós béke felé vezető monumentális lépésként jellemezte a leszerelési tervet.

A Hamász kijelentette, hogy csak akkor adja át a nehézfegyvereit, ha Izrael véget vet az agresszió minden formájának, és kivonja katonáit a Gázai övezetből. Netanjahu viszont azt mondta, hogy előbb a Hamászt kell leszerelni, és ez a lépés nem lehet „fiktív leszerelés”.

Benjamin Netanjahu
Fotó: RONEN ZVULUN/AFP

Netanjahu a bejelentés után arról beszélt, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyal a további lépésekről. Szerinte az amerikaiaknak egyaránt vannak Izrael számára elfogadható és elfogadhatatlan ötleteik.

Pár hónappal az izraeli választás előtt azonban kevés rá az esély, hogy Netanjahu engedményeket tenne a kérdésben. Szélsőjobboldali koalíciós partnerei ugyanis elfogadhatatlannak tartják a gázai béketervet, amit Trump tavaly szeptemberben jelentett be. A tervnek a Béketanács létrehozása mellett a Hamász leszerelése, az izraeli csapatok Gázai övezetből történő kivonása és az övezet újjáépítése is része. (via BBC)

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