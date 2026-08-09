Izrael elutasítja Trump 15 pontos gázai tervét

Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy Izrael elutasítja Donald Trump 15 pontos gázai tervét. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, az izraeli hadsereg addig nem vonul ki a Gázai övezetből, ameddig a Hamászt „valóban” le nem szerelik.

Az amerikai elnök által létrehozott Béketanács júliusban jelentette be, hogy megállapodásra jutott a Hamász és más gázai fegyveres csoportok teljes leszereléséről. Trump a tartós béke felé vezető monumentális lépésként jellemezte a leszerelési tervet.

A Hamász kijelentette, hogy csak akkor adja át a nehézfegyvereit, ha Izrael véget vet az agresszió minden formájának, és kivonja katonáit a Gázai övezetből. Netanjahu viszont azt mondta, hogy előbb a Hamászt kell leszerelni, és ez a lépés nem lehet „fiktív leszerelés”.

Benjamin Netanjahu Fotó: RONEN ZVULUN/AFP

Netanjahu a bejelentés után arról beszélt, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyal a további lépésekről. Szerinte az amerikaiaknak egyaránt vannak Izrael számára elfogadható és elfogadhatatlan ötleteik.

Pár hónappal az izraeli választás előtt azonban kevés rá az esély, hogy Netanjahu engedményeket tenne a kérdésben. Szélsőjobboldali koalíciós partnerei ugyanis elfogadhatatlannak tartják a gázai béketervet, amit Trump tavaly szeptemberben jelentett be. A tervnek a Béketanács létrehozása mellett a Hamász leszerelése, az izraeli csapatok Gázai övezetből történő kivonása és az övezet újjáépítése is része. (via BBC)