Kétezeréves hajóroncsot találtak Szicília partjainál

Ókori római hajóroncsot találtak Szicília partjainál. A kr.e. I. vagy II. századból származó hajót különleges rendőrségi búvárok azonosították, miután egy búvárkodó halász felhívta rá a hatóságok figyelmét.

A 46 méter mélyen megtalált hajóroncs 21 méter hosszú és 6 méter széles, és rengeteg, áruk raktározására használt amfórát tartalmaz. Az olasz kulturális miniszter szerint a roncs megtalálása az elmúlt évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezése.

A hajóroncsban talált amfórák Fotó: HANDOUT/AFP

A hajóroncsot először Giacomo De Mola fedezte fel. A szabadidejében búvárkodó férfi először sziklának hitte a roncsot, de amikor közelebb ért, meglátta az amfórákat. Akkor már tudta, hogy egy igazi különlegességet fedezett fel. Azt mondta, nehéz szavakba önteni, milyen érzés közel 2000 év után az elsők között megpillantani a hajót.

A hajóroncsot a felfedezés óta az olasz rendőrség kulturális örökségvédelmi részlege védi, hogy a szakértők meghatározhassák a roncs pontos eredetét, és megismerhessék a rakományát. (via BBC)