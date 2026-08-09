Meghalt Janza Benedek, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium egyik főosztályvezetője

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon fejezte ki részvétét Janza Benedek családjának. Azt írta, a minisztérium saját halottjának tekinti a főosztályvezetőt.

Gajdos posztja alatti kommentben megosztott egy augusztus 5-ei hírt, miszerint frontális balesetben meghalt egy biciklis a III. kerületben. A cikk szerint egy autós a Bécsi úton haladt az Árpád híd irányába, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szembejövő kerékpárossal, majd egy autóbusszal. A kerékpáros, vagyis Janza Benedek életét vesztette.

„Benedek halála mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség. Kiváló szakember volt, aki a mindennapokban példás elhivatottsággal, magas szintű tudással és fáradhatatlan munkabírással vezette a főosztályt. Egy fiatal, életerős, mindig segítőkész kollégát és egy gondoskodó édesapát veszítettünk el, akinek emléke és munkája kitörölhetetlen nyomot hagy a Minisztérium közösségében” - írta Gajdos.