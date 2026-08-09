Perez Hilton állapota súlyos, de stabil a család közlése szerint

Perez Hilton „jelentős vérveszteséget szenvedett”, kezelése és felépülése hosszú időt vesz majd igénybe – közölte a családja. A Perez Hilton honlapján közzétett nyilatkozat szerint az állapota súlyos, de stabil.

Perez Hilton amerikai bloggerhez kedden riasztották a mentőket, miután egy TikTok-élőzése közben úgy tűnt, hogy öngyilkosságot kísérel meg. A miami seriffhivatal megerősítette, hogy kedden olyan helyszínre mentek ki, ahol egy férfi „önkárosító cselekményeket közvetített élőben”. A hatóságok nem erősítették meg a férfi nevét, csak annyit közöltek, hogy az eset idején egyedül volt a házban.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Hiltont a floridai Baker-törvény alapján tartják kórházban, amelynek célja a mentális egészségügyi problémákkal küzdők ellátása. A háromgyerekes apát, akinek valódi neve Mario Lavandeira, várhatóan a következő napokban műtik meg.

A TikTok szóvivője arról beszélt, az automatizált moderációs rendszerek perceken belül jelzették a közvetítést a vállalat amerikai moderációs csapatának felülvizsgálatra, de egy moderátori hiba miatt késett a tartalom eltávolítása. A cég értesítette a rendőrséget, 90 másodpercen belül leállította a további közvetítést és letiltotta a fiókot.

Perez Hilton 2005-ben indított egy hírességekről szóló pletykablogot, a névválasztással Paris Hiltonra utalt, aki akkor épp a hírneve csúcsán volt.

Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

A blog napi 8 millió látogatót vonzott akkoriban, ami kiugróan magas szám volt. A blogon gonosz megjegyzéseket tett olyan hírességekről, mint mondjuk Miley Cyrus vagy Lady Gaga, később Hilton azt mondta, ezeket megbánta. A 48 éves férfi több valóságshowban is szerepelt. (BBC)

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot vagy a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.