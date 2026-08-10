Az Egyesült Államok Földtani Felügyeletének adatai szerint hétfőn, helyi idő szerint reggel fél 8 magasságában egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbiát. A rengés San José del Palmar városától keletre körülbelül 3 mérföldre történt.

Nubia Carolina Córdoba-Curi, a régió kormányzója közölte, hogy sérültek is vannak, és több épület is súlyos károkat szenvedett Quibdóban, a régió fővárosában, aminek körülbelül 140 ezer lakosa van.

Fotó: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

A New York Times azt írja, Bogotánál is lehetett érezni a rengéseket, de még a szomszédos Venezuelában is.