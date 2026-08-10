A fogyasztóvédelem minden harmadik játszótéren jogsértést látott

Az ellenőrzött játszóterek 37 százalékánál állapítottak meg jogsértést - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt, az év első felében végzett vizsgálatokat. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.

Az ellenőrzések nemcsak a közterületi játszóterekre és a bölcsődék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjednek ki, hanem az úgynevezett „szürke zónába” tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi.

Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37 százalékánál, míg az ellenőrzött eszközök 35 százalékánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot.

A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége, gondoskodnia kell az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a szükséges nyilvántartások és dokumentáció vezetéséről, valamint a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetéséről.

Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni az ugyfelszolgalat@nkfh.gov.hu címen. (MTI)