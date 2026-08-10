Augusztus eddigi legalacsonyabb hőmérsékleteit hozta az elmúlt éjjel

Hajnalban többfelé 15 fok alá, az Északi-középhegység számos pontján pedig 10 fok alá is lehűlt a levegő az Időkép szerint augusztus 10-én. Zabarban 7,8, Etesen 8,2, Ózdon pedig 8,9 fokig csökkent a hőmérséklet. Ilyen alacsony értékeket ebben a hónapban még nem mértek. Legutóbb július 29-én hajnalban volt hasonlóan hűvös az idő, akkor Zabarban 7,5 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Örülni nem lehet ennek sokáig, a következő napokban ugyanis nemcsak napközben fokozódik a meleg, hanem egyre több helyen trópusi éjszakákra is számíthatunk. Újra.