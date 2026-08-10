Fekete pólós férfiak rángattak le a lelátóról egy Barcelona-mezes nézőt a Fradi-Realon

foci

Az egyik néző Barcelona-mezben ment a Ferencváros és a Real Madrid szombati barátságos mérkőzésére.

Hajdú B. István rajongói oldalán meg is jelent egy videó, amin fekete pólós, hivatalos nyakbaakasztót viselő férfiak rángatják le a Groupama Arena lelátójáról a fiatal férfit. A jelenet kifejezetten erőszakos volt, az egyik fekete ruhás grimaszolva szorította le a férfi nyakát.

Forrás: Hajdú B. István rajongói oldala/Facebook

A férfi lerángatásával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Ferencvárosnak. A klub azt válaszolta, hogy a biztonsági szolgálat intézkedését kivizsgálták. „A rendőrség kérésére az érintett néző saját testi épsége miatt a rendezők jogosan léptek fel az ön által említett szurkolóval szemben annak botrányos, a pályarendszabályban foglaltakat megszegő viselkedése okán.”

Egy másik néző egyébként lila Real Madrid-mezben érkezett a stadionba, de az nso.hu videója szerint gyorsan lecserélte egy Ferencváros-mezre.

A barátságos meccset a spanyol csapat nyerte 2-1-re. A Real Madrid az első félidő hajrájában Rivas fejesével jutott előnyhöz, amit a csereként beállt Espi a 49. percben növelt meg, a ferencvárosi Kodro már csak szépíteni tudott.

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Persze tök mindegy, hiszen csak egy felkészülési meccs volt.

Herczeg Márk
futball