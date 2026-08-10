Három új szak is lesz a felsőoktatásban

Három új szak is létrejön a magyar felsőoktatásban, és a jövőben a mesterségesintelligencia-informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válik. Többek között ezt jelentette be hétfőn az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

A kormany.hu oldalára felkerült dokumentumok alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kezdeményezte az ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzési szak létesítését. Utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek fenntartható, környezetkímélő mezőgazdasági és élelmiszer-termelési rendszerek működtetésére.

Szintén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem javasolta a reedukációs szakember mesterképzési szak létrehozását. Ennek a mesterképzésnek a célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az időskorral, betegségekkel vagy más okokból kialakuló kognitív, szociális és mindennapi életviteli képességvesztések kezelésére, valamint az elvesztett készségek újratanítására.

A biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését a Debreceni Egyetem kezdeményezte. Ennek a képzésnek a célja olyan szakemberek felkészítése, akik biotechnológiai gyártási, kutatási, innovációs és oktatási területen, vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek szakszerűen támogatni a szakmai munkát, valamint megfelelő alapokkal rendelkeznek a továbbtanuláshoz.

Egyben bejelentették azt is, hogy mesterségesintelligencia-informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válik. Az oktatási minisztérium szerint a szak iránt kiemelkedő az érdeklődés, összesen 1181-en adták be jelentkezésüket, közülük 442-en első helyen jelölték meg ezt a képzést.

Ehhez annyi információt fűztek még hozzá, hogy „a képzés iránti jelentős társadalmi és munkaerőpiaci igény indokolja, hogy a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon”. Ugyanakkor mivel a képzésre történő felvételi eljárás folyamatban van, „indokolt megfelelő átmeneti idő biztosítása, ennek megfelelően a szakjegyzékbe történő felvétel és az ahhoz kapcsolódó szabályozási változások 2028. szeptember 1-jén lépnek hatályba”.