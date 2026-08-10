K-pop énekes lett a Baby Sharkban szereplő kisfiúból

Senkinek sem akarom feltépni a régi sebeit azzal, hogy emlékeztetem arra, hogy létezik az interneten egy olyan videó, mint a Baby Shark, amire tíz évvel ezelőtti feltöltése óta már több mint 17 milliárdszor kattintottak, de az Independent híre miatt mégis muszáj vagyok ezt megtenni. A lap szerint ugyanis a Baby Shark videójában szereplő kisfiú, vagyis Park Geon Roung már 17 éves, és épp K-pop karrierre készül.

Park hamarosan megjelenteti Wave című számát, amiben közreműködik Joohoney is a Monsta X nevű K-pop csapatból. A dal augusztus 20-án jelenik meg, Park írta és ő is énekli az anyanyelvén.