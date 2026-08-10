Magyarországon is megjelent a sertéspestis

Egy Somogy vármegyei, 1850 házisertést számláló állományban igazolta a Nébih laboratóriuma az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a szükséges járványügyi intézkedéseket a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

A telepen a mintavétel általános tünetek (láz, gyengeség, hasmenés, elhullás) megjelenése miatt történt. A telep Magyarország fertőzött besorolású területén található, a térségben több vaddisznó mintában is kimutatták a szakemberek a vírust.

A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az érintett lakócsai gazdaságban az 1850 hízósertést számláló állomány felszámolása folyamatban van, a fertőzés eredetének és az esetleges tovább terjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás zajlik. A hatóság szakemberei vizsgálják a fertőzés lehetséges forrását, az érintett telep és annak környezetének járványügyi kockázatait, valamint az esetleges kontakt gazdaságokat is.

Az ASP emberre nem veszélyes, de a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.