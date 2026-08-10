Meghalt Vladimír Páral cseh író

94. születésnapján meghalt Vladimir Páral cseh író, akinek több könyve is nagy sikert aratott a világban és Magyarországon – írja az MTI.

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Vladimír Páralnak a múlt század hatvanas éveitől kezdve kéttucatnyi regénye és elbeszélése jelent meg, ebből több mint tízet magyarra is lefordítottak. Számos regénye bestseller lett, hét regényét megfilmesítették. Legismertebb kötetei között vannak a Gyilkosok és szeretők, Az ifjú ember és a fehér bálna, a Rómeó és Júlia 2300, a Katapult, A száz százalékos nő.

Páral regényeinek központi témáját a párkapcsolatok alkották, de idősebb korában sci-fiket is írt. A kommunista időszakban ugyan nagyon népszerű író volt Csehszlovákiában, könyvei több tízezres példányokban jelentek meg, de politikailag inkább a megtűrt alkotók közé sorolják a cseh irodalomtörténészek. Életművéért a Cseh Irodalmi Akadémia 2010-ben Ladislav Fuks díjjal tüntette ki.