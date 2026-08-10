Velkey Gábor, Békéscsaba korábbi alpolgármestere halt meg az eXtremeMan versenyen

Velkey Gábor, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselő, békéscsabai alpolgármester, illetve önkormányzati képviselő volt az, aki rosszul lett, majd meghalt a nagyatádi eXtremeMan versenyen vasárnap – írja a Beol.hu.

A verseny Facebook-oldalán vasárnap osztották meg, hogy az egyik versenyző úszás közben a parttól 100 méterre rosszul lett, a parton azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de a sportolónak nem sikerült megmenteni az életét.

Fotó: Velkey Gábor/Facebook

A beol.hu azt írja, Velkey Gábor, aki 63 éves volt, többször is sikeresen teljesítette a legrégebbi magyarországi ironman triatlonversenyt, ami 3800 méter úszásból, 180 kilométer biciklizésből, majd egy maratonból, azaz 42,2 km futásból áll.

A szociológus, főiskolai docens és középiskolai tanár dr. Velkey Gábor 1990-től tanított a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskola Karán (ma Gál Ferenc Egyetem), több évtizeden át oktatóként és kutatóként szolgálta a békéscsabai felsőoktatást és Békés megyét.