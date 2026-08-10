Volt parlamenti képviselő lőtt önkormányzati tisztviselőre Thaiföldön, majd ezt bevallotta élő adásban egy műsorvezetőnek

külföld

Egy volt thaiföldi parlamenti képviselő rálőtt egy helyi önkormányzati tisztviselőre, majd felhívott egy műsorvezetőt, és élő adásban vallotta be a tettét – írja a BBC.

A rendőrség letartóztatta Csalong Riaorenget, Nonthaburi tartomány egykori képviselőjét. Áldozatát, a súlyosan sérült Thongcsaj Jenpraszöt, a Nonthaburi Tartományi Közigazgatási Szervezet elnökét kórházba szállították szintén sebesült sofőrjével együtt.

A thaiföldi parlament ülésterme.
Fotó: CHANAT KATANYU/Bangkok Post via AFP

A merénylettel gyanúsított 71 éves Csalong három cikluson át volt képviselő, legutóbb a populista liberális-konzervatív Pheu Thai Párt színeiben, az utolsó választáson pedig a Bhumjaithai párt színében indult, sikertelenül.

A férfi a merénylet után egy ismert politikai kommentátornak vallotta be, hogy ő követte el a támadást – a műsorvezető akkor épp élő adásban volt YouTube-on. A felvételen a nézők ugyan nem hallhatták, mit mondott a férfi a telefonba, a műsorvezető azonban a beszélgetés egy pontján döbbent arccal így szól:

„Meghalt? Meghalt? Fejbe lőtted? Ott kell várnod a rendőröket” – mondja. „Ne menj sehova!”

Az indítékok egyelőre tisztázatlanok, a nyomozás folyamatban van. A BBC szerint az egykori képviselő letartóztatása közben azt mondta az újságíróknak, hogy dühös volt Thongcsajra, aki nem volt hajlandó teljesítenie egy kérését.

Csalong áldozata, a szintén 71 éves Thongcsaj jelenleg a Nonthaburi Tartomány Közigazgatási Szervezetének elnöke 2004 óta, korábban főfelügyelő volt a Bangkok külvárosában működő rendőrkapitányságon.

külföld Bhumjaithai párt Nonthaburi Pheu Thai Párt Csalong Riaoreng Thongcsaj Jenpraszö