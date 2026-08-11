A tóba gurult a golfozó labdája a versenyen, de egyből rárabolt egy hal és elvitte

Pompás fúziós sportjelenet játszódott le a hétvégén a New Yorktól nem messze, Bedminsterben található Trump National Golf Clubban rendezett versenyen.

A dél-afrikai Charl Schwartzel a 3 ütésből teljesíthető 7-es lyukat célozva első látásra egészen jót ütött elsőre, ám a visszafelé pörgő labdája a greenről legurulva a közeli tavacskába esett. Vagyis esett volna: ahogy elérte a víz szélét, azonnal ráarabolt egy hal - feltehetőleg valamelyik, az USA-ben igen gyakori, nagyszájú és agresszív feketesügér-faj példánya - és lenyelte a labdát. A Schwartzel végül egy büntetőponttal abszolválta a lyukat, a hal sorsáról nincs beszámoló.