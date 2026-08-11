Drograktárnak használják az Airbnb-lakásokat a belga bűnbandák

Belgium kábítószer-ellenes főtisztviselője szerint a bűnbandák Airbnb-lakásokat használnak pénz, kábítószerek, fegyverek és emberek rejtekhelyeként. Ine Van Wymersch szerint a rövid távú foglalási platformok által biztosított rugalmasságot használják ki a bűnözők.

„Szükséged van valakire, aki felvesz egy rakományt a kikötőből. Nem tudod pontosan, mikor érkezik meg a hajó. Nos, bérelhetsz egy Airbnb apartmant vagy stúdiót három napra. Ez nagyon rugalmas. Ha a hajó végül nem Antwerpenbe érkezik, hanem Marseille-be tart, ingyenes a lemondás”, mondta.

Azt mondta, hogy a rövid távú bérbeadást nyújtó cégeknek ellenállóbbaknak kell lenniük a bűnözők általi visszaélések elkerülése érdekében.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Augusztus elején a rendőrség 3,3 kg kokaint és 4845 euró (4140 font) készpénzt foglalt le a brüsszeli belvárosban bérelt Airbnb-ben, amelyet feltehetően kábítószerek tárolására és csomagolására használtak – jelentette a belga hírügynökség. 2024-ben pedig 21 millió euró értékű kábítószert foglaltak le a nyugat-flandriai Stadenben található egyik Airbnb-bérleményben.

Clément Eulry, az Airbnb franciaországi és Benelux államokért felelős országmenedzsere a De Staandardnak elmondta, hogy az ilyen bűncselekményekkel összefüggő foglalások csekély arányt képviselnek az évente több millió foglaláson belül. A vállalat egyébként már a mesterséges intelligenciát is beveti a gyanús foglalások azonosítására, a problémás bérlőkről szóló bejelentéseket pedig mindig továbbítják a rendőrséghez és a helyi hatóságokhoz. (The Guardian)