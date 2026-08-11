Érdemtelenül szereztek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok a PTE egyik oktatója szerint, az egyetem vizsgálatot folytat

Vizsgálat folyt, illetve zajlik jelenleg is a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szekszárdi karán működő Filozófia Doktori Iskola (FDI) akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán – közölte a PTE azután, hogy az egyetem egyik docense az FDI működésének beszüntetését kérte egy hétfői nyílt levélben.

Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens a Facebook-oldalán tett közzé egy, a PTE vezetéséhez címzett terjedelmes nyílt levelet, azt kérve, hogy mielőbb szüntessék meg az FDI-t. Emlékeztetett, az iskola a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karáról 2019-ben került át a Szekszárdon működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra (KPVK). Ez szerinte rossz döntés volt, mert a korábban óvodapedagógiai és tanítói szakokat kínáló karon nem voltak meg az FDI működtetésének tudományos feltételei.

Fotó: MTI

Barcsi Tamás több kari vezetőt nevesített levelében, azt írva róluk, hogy ők néhány „további törzstag és témavezető etikai szempontból problematikus közreműködése mellett a nepotizmus szellemében karrier- és kapcsolatépítési célokra használták befolyásukat”. Az iskola vezetői az elmúlt években „nemhogy filozófiával, de semmiféle tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra azonban valamiképpen »hasznos« embereket, illetve jó ismerőseiket” PhD-ösztöndíjhoz, majd PhD-fokozathoz juttatták – fűzte hozzá.

Azt állította, hogy

a vezetőség olyan „fideszes és KDNP-s politikusokat juttatott érdemtelenül fokozathoz, akiket egyértelműen nem a filozófia iránti érdeklődésük vitt a doktori iskolába” és ”kapcsolataik révén szereztek tudományos fokozatot”.

Barcsi Tamás „valódi szembenézést” vár el, szerinte ezután jöhet létre egy „szakmailag kifogástalanul működő” új doktori iskola, doktori program immár a bölcsészkaron.

A PTE kedden közleményben reagált a levél tartalmára azzal, hogy ”a levélben megfogalmazott felvetésekkel összefüggésben az egyetem feladata az objektív kérdések, valamint az intézményi jogi és érdeksérelmek tisztázása”, ezt a szerepet pedig a PTE pártatlanul és szakmailag megalapozottan látja el. (MTI)