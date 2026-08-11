Érdemtelenül szereztek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok a PTE egyik oktatója szerint, az egyetem vizsgálatot folytat

Vizsgálat folyt, illetve zajlik jelenleg is a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szekszárdi karán működő Filozófia Doktori Iskola (FDI) akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán – közölte a PTE azután, hogy az egyetem egyik docense az FDI működésének beszüntetését kérte egy hétfői nyílt levélben.
Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens a Facebook-oldalán tett közzé egy, a PTE vezetéséhez címzett terjedelmes nyílt levelet, azt kérve, hogy mielőbb szüntessék meg az FDI-t. Emlékeztetett, az iskola a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karáról 2019-ben került át a Szekszárdon működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra (KPVK). Ez szerinte rossz döntés volt, mert a korábban óvodapedagógiai és tanítói szakokat kínáló karon nem voltak meg az FDI működtetésének tudományos feltételei.
Barcsi Tamás több kari vezetőt nevesített levelében, azt írva róluk, hogy ők néhány „további törzstag és témavezető etikai szempontból problematikus közreműködése mellett a nepotizmus szellemében karrier- és kapcsolatépítési célokra használták befolyásukat”. Az iskola vezetői az elmúlt években „nemhogy filozófiával, de semmiféle tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra azonban valamiképpen »hasznos« embereket, illetve jó ismerőseiket” PhD-ösztöndíjhoz, majd PhD-fokozathoz juttatták – fűzte hozzá.
Azt állította, hogy
a vezetőség olyan „fideszes és KDNP-s politikusokat juttatott érdemtelenül fokozathoz, akiket egyértelműen nem a filozófia iránti érdeklődésük vitt a doktori iskolába” és ”kapcsolataik révén szereztek tudományos fokozatot”.
Barcsi Tamás „valódi szembenézést” vár el, szerinte ezután jöhet létre egy „szakmailag kifogástalanul működő” új doktori iskola, doktori program immár a bölcsészkaron.
A PTE kedden közleményben reagált a levél tartalmára azzal, hogy ”a levélben megfogalmazott felvetésekkel összefüggésben az egyetem feladata az objektív kérdések, valamint az intézményi jogi és érdeksérelmek tisztázása”, ezt a szerepet pedig a PTE pártatlanul és szakmailag megalapozottan látja el. (MTI)