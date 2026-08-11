Felfüggesztette a parlament az ittasan vezető fiatal tiszás képviselő mentelmi jogát, Takács Péterét és Toroczkai Lászlóét viszont nem

Három képviselő mentelmi jogáról döntött az országgyűlés:

Ittasan vezető tiszás

Az országgyűlés teljes egyetértésével adták ki a legfiatalabb tiszás képviselő, Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát, aki két éve, vagyis 2024-ben, néhány nappal karácsony előtt ittasan vezette autóját, ami miatt 156 ezer forint pénzbüntetést és 10 hónap vezetéstől való eltiltást szabtak volna ki ellene 2025-ben, ha nem szerez mandátumot.

Varga Lőrinc Mihály Fotó: Bankó Gábor/444

Sasi-Nagy Edit tiszás képviselő, a mentelmi bizottság elnöke szerint fontos megjegyezni, hogy egyrészt az eset messze a képviselői jelöltség előtt történt, másrészt nem az történt, hogy ittasan vezetni ment, hanem hogy egy baráti találkozón ivott, aludt, majd másnap reggel ült volán mögé. Elmondta, hogy Varga maga kérte a mentelmi jogának felfüggesztését, „könyörgöm, csak egyszer szeretném látni az önök oldalán is ezt a fajta felelősségvállalást”.

Ezután Varga szólalt fel, felelőtlen döntésnek nevezte, hogy nem győződött meg másnap, hogy van-e még alkohol a szervezetében. „Az ország nyilvánosságához” szólva azt mondta, a btk nem tesz különbséget, mikor fogyasztottuk el az utolsó alkoholos italunkat, úgyhogy felhívja a figyelmet, hogy ma már olcsón lehet alkoholmérő berendezéseket venni, ezeket érdemes használni. Mindenkinek biztonságos közlekedést kívánt.

Rágalmazással vádolt Takács Péter

Nem adták ki Takács Péter mentelmi jogát – az egykori egészségügyi államtitkár ellen Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke tett feljelentést rágalmazás miatt 2025-ben, mert Takács egy műsorban azt állította, Dobrev a Medgyessy-kormány idején arra próbálta rávenni az akkor még húszéves Takácsot, hogy játszák át magántulajdonba Kútvölgyi kórházat. Dobrev szerint ez valótlan tényállítás, soha nem találkozott Takáccsal. Takács közölte, néz elébe az igazságszolgáltatásnak, szerinte nem rágalmazott.

Takács Péter

Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság a mentelmi jog fenntartását javasolta, ahogy azt magánvádas ügyekben szokás ilyenkor.

Toroczkai László

Toroczkai ellen az idén Keszthelyen elmondott beszéde miatt indítottak magánvádas eljárást, a választókörzet jobbikos jelöltje, Juhász-Bauer Ágoston szerint nagy nyilvánosság előtt rágalmazta, ráadásul a Magyar Jelenben is gyermekbántalmazással hozták összefüggésbe. Itt két feljelentés is volt, az egyikben már fenntartották a Mi Hazánk elnökének mentelmi jogát, most a másikban is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai azt mondta, továbbra sem kéri a mentelmi jogának fenntartását, mivel a párt programjában a mentelmi jog eltörlését szorgalmazza.