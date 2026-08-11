Nem önszántából ült a droggal megpakolt autóban, állítja a Kutya Párt volt pécsi politikusa, akit most kábítószer-kereskedelemmel vádolnak

Még július közepén vették őrizetbe a kommandósok az M6/M60-a autópálya egyik benzinkútjánál a Magyar Kétfarkú Kutya Párt volt politikusát, Hankó Viktóriát, mert a rendőrök 353 gramm kristályt találtak az autóban, amivel a képviselőnő egy férfi társaságában utazott.

Fotó: Hankó Viktória/Facebook

A volt politikus ügyvédje szerint, aki egy közleményt juttatott el a Telexhez, Hankó nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panasszal élt a gyanúsítás ellen is és nem tett vallomást.

A folyamatos sajtómegkeresésekre reagálva azt is közölte az ügyvéd, hogy a Hankó által elmondottak alapján a tényállás merőben eltér attól, mint ami a letartóztatáskor a sajtóban megjelent.

„Ügyfelem állítása szerint ő soha nem kereskedett kábítószerrel, az ügyben betöltött szerepe ellentétes azzal, mint amelyet a nyomozóhatóság a terhére ró” – írta a védő hozzátéve, hogy Hankó Viktória nem önszántából ült abban a gépjárműben, melyet a hatóságok az elfogásakor megállítottak. „Ennek részleteit azonban jelenleg nem áll módunkban nyilvánosságra hozni” – közölte Makai Krisztián ügyvéd.

A Mecsek kommandó még július 13-án este Bólynál tartóztatott fel egy autót. A gyanúsítottak a helyszínről is menekülni próbáltak, a kocsiban nagy mennyiségű kábítószer volt, a letartóztatott képviselő drogtesztje is pozitív lett. Az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat 30 napra, amivel a bíróság is egyetértett, mivel 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény alapos gyanúja mellett fennáll a bűnismétlésnek, a bizonyítás megakadályozásának és az elrejtőzésnek a veszélye.

A másik gyanúsított a letartóztatás elrendeléséről szóló tárgyalás előtt meglehetősen közlékeny volt a sajtóval: állítása szerint őt csak felbérelték, hogy fuvarozza a képviselőt, a kábítószerről nem is volt tudomása.

A lap szerint Hankó a 2024-es önkormányzati választáson 225 szavazatot (6,25 százalék) szerzett, így elbukta a választókerületet, viszont a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi listavezetőjeként bejutott a pécsi közgyűlésbe. Nem sokkal később a párt toxikus működésére hivatkozva kilépett, és azóta függetlenként politizál.