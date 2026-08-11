Szíriában halálra ítélték Bassár el-Aszadot és unokatestvérét

Szíria volt elnökét, Bassár el-Aszadot és Átef Nadzsíbot, a dél-szíriai Deraa tartomány politikai biztonsági szolgálatának egykori vezetőjét, Bassár unokatestvérét halálra ítélték, miután bűnösnek találták őket az ország polgárháborúja során elkövetett bűncselekményekben.

A Damaszkuszi Büntetőbíróság kedden Aszadot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, míg Nadzsíbot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés és kínzás miatt ítélték el. Őt elfogták korábban, így személyesen volt jelen a tárgyalásán. Nadzsíb központi szerepet játszott a 2011-es szíriai felkelés kirobbanásában, mivel az ő parancsnoksága alatt tartóztattak le és kínoztak meg olyan gyerekeket, akik kormányellenes falfirkákat írtak a falakra Daraa városában.

A bíróság megállapította, hogy az Aszad-kormányzat által Deraa tartományban 2011-ben elkövetett cselekmények kimerítik az emberiesség elleni bűncselekmények fogalmát.

Átef Nadzsíb a damaszkuszi bíróság előtt hétfőn. Fotó: RAMI ALSAYED/NurPhoto via AFP

Aszad 2024. december 8-án, a hajnali órákban menekült el Damaszkuszból fiaival együtt, miközben a szíriai lázadók északról és délről közeledtek a főváros felé. Orosz katonai kíséret fogadta őket, majd a hmejmími orosz légibázisra szállították őket, ahonnan elhagyták az országot. Aszad nem figyelmeztette sem tágabb családját, sem közeli szövetségeseit a rezsim összeomlására, magukra hagyta őket. (Al Jazeera)