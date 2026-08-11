Tényleg műemlékeket romboltak le Hatvanpusztán, hatmilliós bírságot szabtak ki rájuk

POLITIKA
Illegális főkapu Hatvanpusztán
Fotó: Németh Dániel/444

Műemlék lerombolása és engedély nélküli építkezés miatt az illetékes kormányhivatal összesen 5 millió 720 ezer forintos bírságot szabott ki a Hatvanpusztai Orbán-birtok tulajdonosára - jelentette az RTL Híradója. Mint most hivatalosan is kiderült, az építkezés során több, műemlék besorolású istállóépületet is leromboltak, miközben, a Fejér megyei kormányhivatal szerint „bontási engedélyt önállóan műemlék épületre sem az építésügy, sem az örökségvédelmi hatóság nem adott ki.” A bontás mellett egy rakás elemet is illegálisan épített fel a telken az Orbán-klán: a főkaput, a kőkerítéseket, a támfalakat, a ciszternákat és a díszmedencéket is engedély nélkül húzták fel. Mindezekért járt a közel 6 milliós büntetés. Így rosszul öregedtek Gulyás Gergely egykori kancelláriaminiszter szavai, aki annak idején újságírói kérdésre úgy fogalmazott, hogy

„A műemlékvédelemnek nagyon nehéz szebb példáját mutatni, mint ami ott történt."

A kormányhivatal előtt, idén májusban már a Magyar Építész Kamara is úgy találta, hogy az építkezés műemléket rombolt, ezért meg is büntette a tervező Taraczky Dánielt. Azt a Taraczkyt, aki most azzal került be a hírekbe, hogy Szerbiában együtt fesztiválozott Orbán Viktorral. Amikor az RTL rákérdezett erre, Taraczky azt írta vissza nekik, hogy

„Régóta ismerem Orbán Viktort és barátként szórakoztunk Gucában."

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