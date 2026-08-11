Töröltek egy repülőjáratot Kanadában, mert egy gyerek nem volt hajlandó becsatolni a biztonsági övét

A Porter Airlines augusztus 6-án Victoriából Torontóba induló járatának vissza kellett térnie a terminálba, mivel „egy kisgyermek állt az ülésén, és nem volt hajlandó becsatolni a biztonsági övét” – közölte a légitársaság. A késés miatt a járat már nem tudott felszállni a kifutópálya éjfél utáni lezárása előtt, így az utasokat át kellett foglalni egy másnapi járatra.

A gyermek viselkedésével kapcsolatban a Porter Airlines a következőket nyilatkozta: „A kísérő szülő és a személyzet kísérletei a helyzet megoldására sikertelenek voltak. A repülőgép nem tudott felszállni ilyen nem biztonságos körülmények között, ezért a személyzet úgy döntött, hogy visszatér a terminálba, és leszállítja a két utast.”

„A rögzítetlen gyermekek lövedékké válhatnak” – hasonlóan a rögzítetlen poggyászokhoz, amelyek turbulencia esetén az utasoknak csapódhatnak, különösen fel- és leszállás közben, mondta Lia Tuso légi közlekedésbiztonsági szakértő.

A Porter Airlines gépének egyik utasa, Aryeh Kozuch a CBC Newsnak elmondta, hogy a gyermek nem volt szófogadatlan, inkább rémültnek tűnt. „Folyamatosan az ülése alá bújt. Ha erővel próbálták becsatolni, egyszerűen csak kicsúszott alul.” Sokan megkérdőjelezték, miért kellett egyetlen gyermek miatt az egész járatot megakasztani, és azt mondták, a családot kellett volna leszállítani. (BBC)