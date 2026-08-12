A földrengés miatt leállt a kolumbiai kávéexport

Leálltak a kolumbiai kávéexportok, miután egy pusztító földrengés súlyos fennakadásokat okozott az ország infrastruktúrájában – közölte Gustavo Gomez, a helyi kávéexportőrök szövetségének (Asoexport) vezetője. A természeti katasztrófa miatt szinte teljesen megközelíthetetlenné vált az ország legfontosabb csendes-óceáni kikötője, Buenaventura, miután a Cali és Buenaventura közötti főúton és annak alagútjainál több ponton is útlezárások alakultak ki. Noha a karibi tengerparton lévő kikötőkben (Cartagena, Santa Marta) nem jelentettek komolyabb károkat, a szállítmányok északi átirányítását jelentősen nehezíti az átfogó teherautó-hiány.

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A helyzet időzítése különösen kritikus, mivel a betakarítás jelenleg az ország déli régióira összpontosul, ahonnan a kávét alapesetben Buenaventurán keresztül szállítanák el. Bár a feldolgozóüzemekben egyelőre nem regisztráltak súlyos szerkezeti károkat, a termelést és a logisztikát áramkimaradások, internetes fennakadások, valamint a dolgozókat ért személyi tragédiák és lakhatási károk is nehezítik. Ráadásul a szállítmányozó cégek és a feldolgozók jelentős része éppen a földrengés által leginkább sújtott kávétermesztő régióban összpontosul.

A fennakadás komoly hullámokat vetett a globális piacon is: Kolumbia havonta átlagosan mintegy egymillió 60 kilogrammos zsák kávét exportál, így minden egyes kieső nap jelentős szállítmánykésést eredményez. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a szállítás, ráadásul az exportőröket tömörítő szervezet arra figyelmeztet, hogy az utak és a kikötői terminálok fizikai megnyitása után sem áll vissza azonnal a rend. (via Bloomberg)