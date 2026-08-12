Autóval menekült a rendőrök elől egy férfi a Velencei-tónál, aztán jött a napraforgótábla

A gárdonyi rendőrök augusztus 8-án délután Velencén figyeltek fel egy Opelre, amelynek a rendszámfelismerő rendszer szerint lejárt a műszakija. A vezetője azonban a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel hajtott tovább Székesfehérvár irányába, miközben járművét többször a követő és mellé érkező szolgálati autó felé kormányozta.

A sofőr menekülés közben sorra szegte meg a közlekedési szabályokat: átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbbséget, valamint veszélyeztette a szembejövő forgalmat is. Gárdonyban a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, miközben a rendőrök folyamatosan követték. A férfi lakott területen belül helyenként 120 km/h-s sebességgel közlekedett, egyes útszakaszokon pedig a 130–150 km/h-t is elérte.

A sofőrön kívül négyen utaztak az Opelben. Amikor a jármű lelassult, három utas kiszállt, illetve kiugrott az autóból, és az aszfaltra esett. A negyedik utas később, szintén a mozgásban lévő gépkocsiból ugrott ki. A sofőr aztán a 7-es főútról egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról, és egy napraforgótáblában próbálta lerázni a rendőröket. Az autó azonban mozgásképtelenné vált a szántóföldön, és kiégett. A férfi ezután gyalog indult Agárd felé, a rendőrök azonban drónnal követték, majd elfogták, megbilincselték, és előállították.

Az ellenőrzés során kiderült, a 49 éves győri férfinak nem volt jogosítványa, ráadásul korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől. A nála talált mobiltelefonról továbbá megállapították, hogy azt egy nappal korábban Győrben lopták el.

Emiatt a Győri Rendőrkapitányságon folyamatban lévő eljárásban is gyanúsítottként hallgatták ki.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a férfival szemben. A menekülés közben elkövetett közlekedési szabályszegések miatt kétrendbeli, a vasúti átjárón történő áthaladás szabályainak megsértése, hétrendbeli, az előzés és az elsőbbség szabályainak megsértése, valamint 21 rendbeli, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértések miatt tettek szabálysértési feljelentést a lejárt hatósági engedéllyel közlekedés mellett. Ezeken túlmenően a rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jár el. (via Police.hu)