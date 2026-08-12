Farkasfalka támadt juhokra Kazincbarcika határában

Farkasok támadtak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt Kazincbarcika külterületén – értesült az esetről a 3700PontHu rendőrségi forrásból.

A támadás néhány száz méterre történt a város belterületétől, egy hétvégi házas területen.

A farkasok jelentős anyagi kárt okoztak az állatok gazdájának, csaknem egy tucatnyi jószágot öltek meg. A 3700PontHu azt írja, kezdetben a rendőrök se nagyon hitték el, hogy valóban farkastámadás történt, méghozzá ilyen közel a városhoz, de mint kiderült, kamera is rögzítette a támadást.

A farkas Magyarországon fokozottan védett állat, így elejtése, befogása vagy más módon történő zavarása szigorú természetvédelmi szabályokhoz kötött.

Önmagában az, hogy Észak-Magyarországon farkas jelenik meg, ma már nem számít példa nélküli eseménynek. Az Északi-középhegységben az elmúlt években több alkalommal igazolták farkasok jelenlétét, az Aggteleki Nemzeti Park területén is legalább öt farkasfalka él. Az azonban új, hogy a farkasok egy városhoz ennyire közel jelentek meg, de ahogy írják, nem pánikra, hanem odafigyelésre van szükség.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a farkas alapvetően kerüli az embert, és egy ilyen eset önmagában nem jelenti azt, hogy közvetlen veszély fenyegetné a környéken élőket.