Négymilliárdos árengedménnyel sem kellenek senkinek az MNB luxusingatlanjai

Másodszorra is meghirdette három kiemelt ingatlanát a Magyar Nemzeti Bank ingatlanvállalata, miután a tavaszi pályázaton nem talált rájuk vevőt. A kikiáltási árat összesen négymilliárd forinttal lejjebb vitték: a budai Várban található Úri utcai kutatóközpontot, a Szentháromság téri egykori városházát és a balatonakarattyai üdülőkomplexumot most 23 milliárd helyett alig több mint 19 milliárd forintért próbálják értékesíteni.

A legtöbbre, 8,9 milliárd forintra a mintegy 3500 négyzetméteres Úri utcai Bölcs Vár kutatóbázist értékelik, a tizenkét épületből álló Balaton-parti üdülőközpontot 7,5 milliárdért árulják, míg a Szentháromság-téri 1400 négyzetméteres ingatlan kevesebb mint hárommilliárdért keres vevőt

Az MNB-Ingatlan Kft. mérlegében a korábbi túlértékelések miatt jelentős, közel húszmilliárdos értékvesztés keletkezett. Az Állami Számvevőszék korábban indokolatlan luxuskörülményeket és túlárazott felújításokat állapított meg a Matolcsy-érához köthető projekteknél. Az ügyben – amely a jegybank Szabadság téri székházának méregdrága rekonstrukcióját is érinti – az ÁSZ feljelentést tett, amihez a jegybank új elnöke, Varga Mihály is csatlakozott. (via hvg.hu)