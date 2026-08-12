The Walking Net – zombiüzemmódra csoffadt össze Rogán Cecília és Sarka Kata „újságja”, a TWN

Gyorsan alkalmazkodik a megváltozott állami hirdetési körülményekhez Sarka Kata és Rogán Cecília hírportálnak álcázott pénzszivattyúja, a hírhedt Twn.hu. Ez az az „újság", ami közepesen kicsi olvasottsággal és hatalmas nyereségrátával, kormányközeli hirdetésekkel folyamatosan irdatlan összegeket termelt a tulajdonosnak, olyan pénzeket, amelyek normál piaci alapon elképzelhetetlenek egy ilyen méretű hírportálnak.

A hírportál addigi pár tízezer körüli olvasottsága a választások után minimálisra, 200 körülire esett be, mostanra pedig a méltán ismeretlen szerkesztő (az impresszumban üresen hagyták ezt a sort) válláról is levették a terhet: augusztusban már csak napi egy cikk jelenik meg a portálon, az is kivétel nélkül mind általános, AI-jal is könnyedén előállítható, forrásmegjelölések és hivatkozások nélküli, közhelyes „életmód” cikk, hogy például mitől alszunk szarul, vagy mit nem szabad a mosogatógépbe tenni. Az összes cikk pontosan 19.30-kor jelenik meg, a címlapon időrendi sorrendben látható minden, és ugyanazok a cikkek kerülnek be sorban az összes úgynevezett címlapi dobozba, azaz teljesen automatizálták a rendszert. Ilyen működéssel egynapos munkával tippre 1-2 hónapra előre el lehet rendezni a dolgokat, de lehet, hogy még ez is túl óvatos becslés.

Július 31-én egyébként még 4, előtte való nap 6 cikk jelent meg, mindegyik az esti órákban, sőt, júliusban még volt olyan cikkük is, amit hírnek is lehet nevezni, például egy őrjöngő ember elleni vádemelésről, benne rendes linkkel az ügyészség oldalára.

A Facebookon még viccesebb, amit nyomnak: a napi egy cikküket általában kiteszik, és mindegyiken nulla komment, nulla megosztás és egyetlen lájk van: egy Mezei Gábor nevű felhasználóé. Az impresszumuk szerint pont így hívják a kiadásért felelős személyt.

Érdekes lesz majd megnézni a 2026-os, de még inkább a 2027-es eredményüket, hogy ezzel a teljesítménnyel, kormányváltás után hány milliót lapátolnak majd ki. Ha akkor még működnek majd.