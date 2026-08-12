Új rekordot állított fel a hangsebességet átlépő brit pilóta

Andy Green 64 éves brit pilóta, aki elsőként lépte át a hangsebességet autóval szárazföldön, most új rekordot állított fel, ezúttal egy hidrogénmeghajtású járművel. 654 km/órás sebességet ért el Utah-ban a bonneville-i sómezőn. Green 1997-ben a sugárhajtású ThrustSSC-vel 1228 km/órás sebességgel száguldott át Nevada Black Rock-sivatagán, amivel ő lett az első – és máig egyetlen – ember, aki szárazföldön áttörte a hangsebességet.

Húsz évvel ezelőtt egy dízeljárművel is világrekordot állított fel, amikor több mint 563 km/órás sebességet ért el.

Fotó: CHARLES-MCCLINTOCK WILSON/NurPhoto via AFP

(BBC)