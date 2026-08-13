Az afgán nők fele szinte már el sem hagyja otthonát

Az ENSZ Nők szerdán közzétett adatai szerint az afgán nők fele jelenleg havonta csupán egyszer vagy kétszer hagyja el otthonát, miután egyre szigorodnak a tálibok korlátozásai.

A tálibok a héten ünneplik hatalomra kerülésük ötödik évfordulóját, ennek egyik következményeként Afganisztán továbbra az egyetlen ország a világon, ahol a lányoknak és nőknek tilos részt venni a középfokú és egyetemi oktatásban.

„A 2021. augusztusi tálib hatalomátvétel után eltelt öt év alatt Afganisztán szisztematikusan felszámolta lakosságának felének jogait, így a modern világban példátlan, globális szinten is kiugró helyen áll” – írják az ENSZ által kiadott nyilatkozatban.

A tálibok Erényért és Bűnmegelőzésért felelős minisztériumának szóvivője a Reutersnek azt mondta, hamisak azok a jelentések, miszerint a nők nem érzik magukat biztonságban, ha elhagyják, szerinte az országban a nők minden jogukhoz hozzáférhetnek. Azt mondta, „körülbelül 50 éve először Afganisztán minden polgára úgy érzi, biztonságban él”, és a nők jogainak helyzete az országban „pozitív irányba” halad.

Az UNESCO kedden közölte, hogy a tálibok 2021-ben, az afgán hatalom visszaszerzése óta becslések szerint 2,4 millió afgán lányt zártak ki a középfokú oktatásból. Az ENSZ szerint a tálib hatóságok hatalomra kerülésük óta több mint 100, nőket és lányokat célzó rendeletet hoztak, intézményesítve ezzel a diszkriminációt.

A tálibok azzal érvelnek, hogy az iszlám jognak és az afgán kultúrának megfelelően tiszteletben tartják a nők jogait. (Reuters)