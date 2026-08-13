Baranyában is megjelent a sertéspestis

Két Baranya megyei házisertés-állományban is kimutatták az afrikai sertéspestist – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A drávafoki, 34 sertést tartó gazdaságban és az okorági, 19 mangalicából álló állományban láz, gyengeség, hasmenés és elhullás miatt merült fel a betegség gyanúja.

A Nébih laboratóriuma augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A hatóság az érintett helyszínek körül 3, illetve 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, az állományok felszámolása folyamatban van.

Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, de jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban – közölte a Nébih. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártan tartását, a fertőtlenítést és a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés megakadályozását. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

Képünk illusztráció

A két érintett gazdaság a vírus szempontjából fertőzött területen található, Drávafok pedig ezen belül szigorúan korlátozott terület. A térség vaddisznó-állományában jelentős a vírus jelenléte. (MTI)