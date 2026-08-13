Durván megbírságoltak a Spitzbergákon egy turistát, mert felébresztett egy jegesmedvét

Ötvenezer norvég korona (ez majdnem 1,7 millió forint) bírságot szabott ki a spitzbergáki kormányzó egy turistára, aki szándékosan megzavart egy alvó jegesmedvét.

Fotó: OZGE ELIF KIZIL/Anadolu via AFP

Az eset a Norvégiához tartozó, 80. szélességi körön is túllévő északi szigeten augusztus elején történt: a férfi egy hajókürttel dudált rá a szárazföldön alvó állatra, amire a medve fel is riadt, és odébbállt.

A történteket a hajón utazó többi utas jelentette a hatóságoknak, amelyek rekordnagyságú bírságot szabtak ki. Az elkövető elismerte a felelősségét, és befizette a büntetést.A Spitzbergákon szigorú környezetvédelmi törvények védik a jegesmedvéket, és tiltják az állatok bárminemű zaklatását vagy megközelítését.

(via NRK)