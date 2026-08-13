Egy 12 éve átállt ukrán parancsnokot robbanthattak fel Szevasztopolban

Robbanás következtében meghalt egy orosz katona a megszállt Szevasztopolban. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) jelentése szerint egy 32 éves orosz állampolgárt vettek őrizetbe a támadás miatt, amit állítólag az ukrán titkosszolgálatok utasítására követett el.

Az FSZB sem az elhunyt katona, sem a letartóztatott nevét nem hozta nyilvánosságra.

A bombát a Sztoletovszkij sugárúton, egy pad melletti szemetesbe rejtették el. A szemtanúk szerint a férfi egy barátjával együtt épp a lépcsőn ment, mikor bekövetkezett a robbanás. A másik ember állapotáról nincs információ.

💀 Sevastopol. According to information from Russian channels Robert Mansurovich Shageev, an officer in the Ukrainian Navy and commander of the submarine "Zaporizhzhia" was killed.



In 2014, he transferred from the Ukrainian Navy to the Russian Navy. pic.twitter.com/nMYfOjjuDi — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 13, 2026





A „ChP/Krím” nevű Telegram-csatorna arról számolt be, hogy a férfit követő nő robbantotta fel a bombát, a helyiek pedig elkapták. A csatorna később törölte ezt a hírt. Egy rendőrségi forrás az orosz üzleti hírportálnak, az RBC-nek azt mondta, a nő egy hátizsákba rejtett bombát robbantott fel.

A „VChK-OGPU” néven futó Telegram-csatorna és egy oroszbarát blogger szerint Robert Sagejev, az orosz haditengerészet tisztje halt meg. Ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A biztonsági erőkhöz közel álló „112” Telegram-csatorna szerint egy „első osztályú kapitány” vesztette életét. A nevét ők sem közölték.

A krími származású Sagejev Ukrajna egyetlen tengeralattjárójának, a Zaporizzsjának volt a parancsnoka. Amikor Oroszország 2014-ben annektálta Krímet, Sagejev átadta a tengeralattjárót az oroszoknak, majd orosz Fekete-tengeri flotta egyik tengeralattjárójának a parancsnoka lett. Később a flotta 4. önálló tengeralattjáró-dandárjának parancsnokhelyettesévé nevezték ki.

Ukrajna árulás vádjával eljárást indított ellene, és azt állítják, Sagejev részt vesz az Ukrajna elleni háborúban. Az állítások szerint az ő parancsnoksága alatt álló tengeralattjárók hatalmas rakétatámadásokat hajtottak végre Ukrajna ellen.

A Mash állítja, hogy egy Margarita Reut (vagy Reutt) nevű szocsi lakost vettek őrizetbe – ezt sem erősítették meg hivatalosan -, akit korábban az orosz hadsereg „hiteltelenítése” miatt pénzbüntetésre ítéltek. Később egy dróntámadás alatt egy vonaton azt kiabálta, „ezt érdemlitek, oroszok”. A nő a Telegram-csatorna szerint beismerte tettét, állítása szerint kriptoban fizették ki. Az állítások szerint a támadás után el akarta hagyni az országot, már a repülőjegye is megvolt. (Meduza)