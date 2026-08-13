Egy 12 éve átállt ukrán parancsnokot robbanthattak fel Szevasztopolban

Robbanás következtében meghalt egy orosz katona a megszállt Szevasztopolban. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) jelentése szerint egy 32 éves orosz állampolgárt vettek őrizetbe a támadás miatt, amit állítólag az ukrán titkosszolgálatok utasítására követett el.
Az FSZB sem az elhunyt katona, sem a letartóztatott nevét nem hozta nyilvánosságra.
A bombát a Sztoletovszkij sugárúton, egy pad melletti szemetesbe rejtették el. A szemtanúk szerint a férfi egy barátjával együtt épp a lépcsőn ment, mikor bekövetkezett a robbanás. A másik ember állapotáról nincs információ.
💀 Sevastopol. According to information from Russian channels Robert Mansurovich Shageev, an officer in the Ukrainian Navy and commander of the submarine "Zaporizhzhia" was killed.— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 13, 2026
In 2014, he transferred from the Ukrainian Navy to the Russian Navy. pic.twitter.com/nMYfOjjuDi
A „ChP/Krím” nevű Telegram-csatorna arról számolt be, hogy a férfit követő nő robbantotta fel a bombát, a helyiek pedig elkapták. A csatorna később törölte ezt a hírt. Egy rendőrségi forrás az orosz üzleti hírportálnak, az RBC-nek azt mondta, a nő egy hátizsákba rejtett bombát robbantott fel.
A „VChK-OGPU” néven futó Telegram-csatorna és egy oroszbarát blogger szerint Robert Sagejev, az orosz haditengerészet tisztje halt meg. Ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A biztonsági erőkhöz közel álló „112” Telegram-csatorna szerint egy „első osztályú kapitány” vesztette életét. A nevét ők sem közölték.
A krími származású Sagejev Ukrajna egyetlen tengeralattjárójának, a Zaporizzsjának volt a parancsnoka. Amikor Oroszország 2014-ben annektálta Krímet, Sagejev átadta a tengeralattjárót az oroszoknak, majd orosz Fekete-tengeri flotta egyik tengeralattjárójának a parancsnoka lett. Később a flotta 4. önálló tengeralattjáró-dandárjának parancsnokhelyettesévé nevezték ki.
Ukrajna árulás vádjával eljárást indított ellene, és azt állítják, Sagejev részt vesz az Ukrajna elleni háborúban. Az állítások szerint az ő parancsnoksága alatt álló tengeralattjárók hatalmas rakétatámadásokat hajtottak végre Ukrajna ellen.
A Mash állítja, hogy egy Margarita Reut (vagy Reutt) nevű szocsi lakost vettek őrizetbe – ezt sem erősítették meg hivatalosan -, akit korábban az orosz hadsereg „hiteltelenítése” miatt pénzbüntetésre ítéltek. Később egy dróntámadás alatt egy vonaton azt kiabálta, „ezt érdemlitek, oroszok”. A nő a Telegram-csatorna szerint beismerte tettét, állítása szerint kriptoban fizették ki. Az állítások szerint a támadás után el akarta hagyni az országot, már a repülőjegye is megvolt. (Meduza)