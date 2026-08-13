Forsthoffer Ágnes nem nevezte ki tábornokká Ruszin-Szendi Rumulusz kiszemeltjét

A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) jelenlegi főigazgató-helyettese, Szuvák Attila tábornoki kinevezését – írja a HVG.

Fotó: Németh Dániel/444

Amikor kiderült, hogy Ruszin-Szendi Rumulusz Szuvákot tenné a nemzetbiztonsági szolgálat élére, a Magyar Honvédség és a KNBSZ több tagja is arról beszélt, személye belső feszültségeket szül. Az állomány nagy rész nem fogadta őt el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, és összeférhetetlenségről is beszámoltak. Ráadásul Szuváknak nem volt vezetői tapasztalata. Ezekre az aggályokra nem reagált a kormány vagy a honvédelmi minisztérium.

A Sándor-palota válaszából kiderült, hogy a kinevezést nem szakmai vagy politikai, hanem jogi okokból tagadta meg.

Szuvákot a „honvédségi fiatalítás” keretében küldték nyugdíjba ezredesként a KNBSZ-től 2023-ban. A Honvédelmi Minisztérium július végén pedig egyszerre kezdeményezte a szolgálati jogviszony létesítését (vagyis, hogy lehessen megint aktív katona), és az előléptetését. A kettőt együtt viszont nem lehet intézni.

Azt javasolták, előbb kezdeményezzék a hivatásos állományba vételét, és ha minden jogszabályi feltétel teljesül, akkor kérjék a dandártábornoki kinevezést. Szuvák augusztus 1-étől lett ismét hivatásos katona. Azt nehezen lehet elképzelni, hogy a KNBSZ-t ne egy tábornok vezesse.