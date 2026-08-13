Három hektáron főzött

Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy háromhektáros, tíz pincét is érintő tüzet okozott szerdán azzal, hogy szabad téren akart főzni Balatonfőkajár határában - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A közleményük szerint a nő egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált meg főzni, a tűzre használt nejlondarabot is tett. Ezt felkapta a szél, majd a száraz aljnövényzeten landolt. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai oltották el.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy szeles, száraz időben senki se gyújtson tüzet.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A tartósan száraz, meleg időben a kiszáradt aljnövényzet rendkívül könnyen lángra kap, a tüzet pedig az erős szél rövid idő alatt nagy területre továbbterjesztheti. (MTI)