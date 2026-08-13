Már az év ötödik hőkupolája terpeszkedik Európára, 135 millióan szenvednek a 35 fokban

Miközben Magyarországon a múlt héthez képest most legalább csak 30 fok van, Európa jelentős részén a 35 fokot is meghaladja a csúcshőmérséklet csütörtökön. Ez az idei extrém nyár ötödik hőkupolája, lassan olyanok vagyunk, mint egy kontinensnyi méretű Tadzs Mahal. A legújabbnak a Kárpát-medence most viszonylag a szélére esik, a centrumában viszont megint rendkívűli hőség van.

Még Anglia jelentős részén is eléri a 35 fokot a hőmérséklet csütörtökön, Franciaországban pedig, ahol a mostani hőhullám már a 17. napja tart, majdnem mindenhol ilyen, vagy ennél is melegebb van - Párizsban, vagy az elvileg óceáni éghajlata miatt ehhez végképp nem szokott Nantes-ban például 38 fok. Spanyolország és Olaszország jelentős része is hasonló kánikulát él át, és a hőség csak a hétvége körül fog az előrejelzések szerint mérséklődni.

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Az AFP számításai szerint Európában most több mint 135 millió ember él olyan helyen, ahol legalább 35 Celsius-fok van, a kontinens lakosságának pedig a 60 százaléka, 340 milliónyian vannak kitéve csütörtökön 30 fok feletti melegnek.

A forróság az egész nyárat tekintve is történelmi rekordszintet ért el Nyugat-Európában. A június és július együttes átlaghőmérséklete minden korábbi mérést megdöntött, május óta már a negyedik egymást követő hőhullám perzselte fel a régiót.