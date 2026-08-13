Már nem Káel Csaba dönthet arról, melyik filmet nevezze Magyarország az Oscarra

Újjáalakul Az Oscar-díjra nevező bizottság, az, amelyik eldöntheti, hgy melyik magyar filmet nevezzük az Oscarra. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint idén már a függetlenfilmeseket összefogó Filmreform 2026-tal együttműködve kértek fel filmes szakembereket az Oscar-nevezésről döntő testületbe.

Fotó: ROBYN BECK/AFP

Az Oscar-díjra nevező bizottságnak Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer, és a függetlenek képviseletében Horváth Kristóf, a Budapest International Festival fesztiváligazgatója a tagjai.

A hivatalos magyar Oscar-nevezést szeptember elején hozzák majd nyilvánosságra.