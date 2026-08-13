Még mindig dolgoznak a tűzoltók Öskünél, ahol hatalmas volt a tűz és a füst szerdán

Még dolgoznak a tűzoltók, de már járható a 8-as főút és közlekednek a vonatok is Veszprém vármegyében, az ösküi tűznél – közölte a Mávinform és a rendőrség csütörtök reggel.

Várpalota, Hajmáskér, Öskü és Sóly térségében több, nagy területet érintő tűz is kitört szerda délután, hatalmas volt a füst Öskü és Hajmáskér határában a 8-as főút mellett.

A rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között és a veszprémi vonalon a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között.

A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság Facebookon közölte, hogy az útlezárás már megszűnt és mindkét irányba haladhat a forgalom az érintett útszakaszon. A Mávinform csütörtök reggel jelezte, hogy bár még dolgoznak a tűzoltók Öskü térségében, de a Budapest - Veszprém vonalon már nem kell pótlóbuszra szállni. Azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a vonatok csökkentett sebességgel, megnövekedett menetidővel közlekedhetnek. (MTI)