Vádat emeltek az Alapjogokért Központ szivárványos horogkeresztet rajzolgató propagandistája ellen

Vádat emelt az ügyészség tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ „geopolitikai szakértője” ellen abban a 2025-ös ügyben, amikor a fideszes propagandista egy szivárványszínű zászlóra montírozott egy horogkeresztet - derül ki Hadházy Ákos posztjából.

Koskovics elemzői tevékenységének a legmaradandóbb darabja ez a megosztás lett, mellyel az elfogadást hangsúlyozó LMBTQ-jelképet a nácizmussal mosta össze.

Az ügyben eredetileg a rendőrség elutasította a nyomozást, arra hivatkoztak, hogy horogkeresztet rajzolgatni és terjeszteni csak nagy nyilvánosság előtt számít bűncselekménynek, ők pedig nem tudják megállapítani, hogy egy utólag törölt poszt eljutott-e az emberekhez, és kimerítette-e a nagy nyilvánosság fogalmát. Emiatt Hadházy az ügyészségen tett panaszt, bemutatva, hogy még mindig rekonstruálhatók a horogkeresztes poszt elérési adatai - az ügyészség pedig utasította a rendőrséget a nyomozásra, amiből most aztán vádemelés lett.

Koskovics Zoltán Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Koskovics Zoltán nem tartozik közé, akik április 12. után gyorsan megpróbálták eltüntetni a propagandanyomaikat, ő továbbra is becsületesen űzi az ipart, oldalának 13 ezer követője van, az egyik utolsó bejegyzése arról szól, hogy Baka Andrással máris itt a Rákosi-korszak 2.0: „Jön az ÁVH, egy 56-os kommunista mészáros mentegetőjét jelölték "köztársasági elnöknek". Még mindig nem értitek?”