Kijött a lista arról, milyen állatokat nem szerepeltethetnek többé cirkuszban

Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László a hivatalba lépésekor megígérte, hogy a kormány betiltja a cirkuszi állatok szerepeltetését. Az erről szóló rendelet – ami csütörtök este jelent meg – etikai és állatvédelmi aggályokra hivatkozik, ezért a jövő évtől megtiltja a felsorolt állatok cirkuszi beszerzését, szaporítását, tartását, betanítását, bemutatását és előadáson szerepeltetését.
A felsorolásban szerepel húszféle emlős, a madarak négy kategóriája és egyes hüllők. Kivételek a háziasított fajták: marhafélék, sertés, ló, szamár, kutya, macska, görény. Az állatokat a társulatok életük végéig megtarthatják, de nem szerepeltethetik. Amelyiknek a szaporítására van engedély, azt annak lejártáig kihasználhatják.
A miniszter ennek megfelelően módosította a vonatkozó miniszteri rendeletet is, ami a kormányrendelettel együtt 2027. január 1-én lép hatályba.
A tiltólista
tülkösszarvúak (Bovidae spp.) – a háziasított formák kivételével – családjába,
zsiráffélék (Giraffidae spp.) családjába,
jávorszarvasfélék (Alces spp.) nemzetségébe,
vízilófélék (Hippopotamidae spp.) családjába,
disznófélék (Suidae spp.) – a házi sertés (Sus scrofa domestica) kivételével – családjába,
kis pandák (Ailurus spp.) nemzetségébe,
kutyafélék (Canidae spp.) – a kutya (Canis lupus familiaris) kivételével – családjába,
macskafélék (Felidae spp.) – a házi macska (Felis catus) kivételével – családjába,
hiénafélék (Hyaenidae spp.) családjába,
mosómedvefélék (Procyonidae spp.) családjába,
menyétfélék (Mustelidae spp.) – a házi görény (Mustela putorius furo) kivételével – családjába,
mongúzfélék (Herpestidae spp.) családjába,
fókák (Pinnipedia spp.) öregcsaládjába,
medvefélék (Ursidae spp.) családjába,
kengurufélék (Macropodidae spp.) családjába,
lófélék (Equidae spp.) – a házi ló (Equus caballus) és a szamár (Equus africanus asinus) kivételével – családjába,
orrszarvúfélék (Rhinocerotidae spp.) családjába,
tapírfélék (Tapiridae spp.) családjába,
főemlősök (Primates spp.) rendjébe,
elefántfélék (Elephantidae spp.) családjába,
sólyomalakúak (Falconiformes) rendjébe,
vágómadáralakúak (Accipitriformes) rendjébe,
bagolyalakúak (Strigiformes) rendjébe,
kazuárfélék (Casuariidae spp.) családjába, és
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllők (Reptilia) osztályába tartozó faj egyedei és mindezek hibridjei.