Kijött a lista arról, milyen állatokat nem szerepeltethetnek többé cirkuszban

Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László a hivatalba lépésekor megígérte, hogy a kormány betiltja a cirkuszi állatok szerepeltetését. Az erről szóló rendelet – ami csütörtök este jelent meg – etikai és állatvédelmi aggályokra hivatkozik, ezért a jövő évtől megtiltja a felsorolt állatok cirkuszi beszerzését, szaporítását, tartását, betanítását, bemutatását és előadáson szerepeltetését.

A felsorolásban szerepel húszféle emlős, a madarak négy kategóriája és egyes hüllők. Kivételek a háziasított fajták: marhafélék, sertés, ló, szamár, kutya, macska, görény. Az állatokat a társulatok életük végéig megtarthatják, de nem szerepeltethetik. Amelyiknek a szaporítására van engedély, azt annak lejártáig kihasználhatják.

A Magyar Nemzeti Cirkusz egyik elefántjának hátán ugrik egy artista a Balatonban a Cirkuszok éjszakája rendezvényt népszerűsítő eseményen Balatonlellén 2015. július 18-án. Fotó: Varga György/MTI

A miniszter ennek megfelelően módosította a vonatkozó miniszteri rendeletet is, ami a kormányrendelettel együtt 2027. január 1-én lép hatályba.

A tiltólista