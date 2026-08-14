Magyar turisták is menekülnek a dalmát tengerparton pusztító tűz elől, az éjszaka ezer embert evakuáltak

Drámai fotókkal és videókkal telt meg péntekre több horvátországi utazással foglalkozó Facebook-csoport: a helyiek és turisták arról számolnak be, hogy az Omiš környékén tomboló erdőtűz már házakat és autókat is elért, miközben az éjszaka folyamán mintegy ezer embert kellett evakuálni. Egy magyar nyaraló a Horvátország nyaralás, szállás tippek csoportban videón mutatta meg, hogyan sikerült három gyerekkel elmenekülniük a tűz elől. A Croatia Travel – 2026 csoport egyik tagja „apokaliptikusnak” nevezte a helyzetet, és arra figyelmeztette az Omiš felé tartókat, hogy forduljanak vissza.

A tűz csütörtök este fél kilenc körül keletkezett az Omištól délkeletre fekvő Lokva Rogoznica közelében. A Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekvő, közigazgatásilag Omišhoz tartozó településen a széllökések által táplált lángok először egy fenyőerdőben és a környező növényzetben terjedtek, majd gyorsan elérték a házakat is.

„A tűz tovább terjed. A szél egyáltalán nem segít nekünk. Számos házat elpusztítottak a lángok, másokat pedig komoly veszély fenyeget”

– mondta Ivan Pavićević, Omiš alpolgármestere a Slobodna Dalmacijának. Az alpolgármester szerint egy sérült férfit kórházba szállítottak.

Az erős és folyamatosan változó szél néhány óra alatt Omiš felé hajtotta a tüzet, amely péntek hajnalra elérte a városközpont fölött fekvő Borak városrészt is. Horvát sajtóbeszámolók szerint a lángok helyenként már mintegy 50 méterre jártak a központtól. Az oltást különösen megnehezíti, hogy a szél változó iránya miatt a tűz többfelé terjed, az éjszaka pedig Omiš egyes részein az áramszolgáltatás is megszűnt.

A tűz miatt az érintett szakaszon lezárták a D8-as adriai főutat, és az Omišt elkerülő úton is forgalomkorlátozásokat vezettek be. A város Ribnjak sportcsarnokában evakuációs központot nyitottak, ahol ágyakkal, étellel és ivóvízzel fogadják az otthonukat vagy szállásukat elhagyni kényszerülőket. Szükség esetére Makarskában is készítettek elő további szálláshelyeket. Omiš katasztrófavédelmi terve azzal is számol, hogy a keleti partszakaszt fenyegető tűz esetén az emberek egy részét tengeri úton kell kimenekíteni.

A tűz a dalmát tengerpart egyik legforgalmasabb nyaralóövezetét érte el a főszezon közepén. A Reuters beszámolója szerint ráadásul nem Horvátország az egyetlen dél-európai ország, ahol jelenleg komoly erdőtüzekkel küzdenek: Görögországban is tömeges evakuálásokat rendeltek el az erős szél által táplált tüzek miatt.

Frissítés 7:54-kor: Orbán Anita külügyminiszter péntek reggeli Facebook-posztjában azt írta, hogy a Dalmáciában kialakult tűzhelyzet miatt folyamatos kapcsolatban vannak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal. Tájékoztatása szerint az általuk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok biztonságban vannak. A konzuli szolgálat munkatársai az éjszaka több alkalommal is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy segítsék a magyarok kijutását az érintett területről. A külügyminiszter arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén forduljanak a Konzuli Szolgálathoz.