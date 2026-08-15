Egy család 16 órára a tengeren ragadt, miután felborult a jetskijük Thaiföldnél

Egy francia család több mint 16 órára rekedt a tengeren az éjszaka folyamán, miután bérelt jetskijük felborult Thaiföld partjainál. Az 50 éves apa és öt- és hétéves fiai sok tengervizet nyeltek, megtalálásukkor sápadtak és kimerültek voltak – mondta Amorn Chomchoey helyi önkormányzati tisztviselő, az AFP-nek. Mindhármukat kórházba szállították kivizsgálásra, de rövid idő után kiengedték őket.

A Bangkok Post beszámolója szerint az apa csütörtökön helyi idő szerint 17 óra körül bérelt jetskit egy 45 perces útra Koh Samui szigetén, Thaiföld egyik legnépszerűbb helyszínén. A mentőszolgálatot azután riasztották, hogy a jetskit nem adták vissza a megbeszélt időben.

🇹🇭 Tayland’da jet skiyle denize açılan 50 yaşındaki Fransız baba ile 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu, gece boyunca denizde kaybolduktan sonra ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Üçü de can yelekleri sayesinde hayatta kalırken, bitkin halde hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/V8JuVDulSs — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) August 14, 2026

Az emberek ekkor motorcsónakokkal és jetskikkel fésülték át a Koh Samui körüli vizeket és a közeli Koh Phangan szigetét, hogy megtalálják a családot. Az apát és fiait végül másnap helyi idő szerint körülbelül 10 órakor találták meg a mentőalakulatok.

Az apa a hatóságoknak azt nyilatkozta, hogy a jetskit heves hullámok csapták le, és a bérlési időszak vége felé leállították a motort – írja a Bangkok Post. A történtek ellenére a család Thaiföldön maradt és folytatta nyaralását. (BBC)