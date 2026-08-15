Még el sem süllyesztették a bárkákat, máris vízszint-emelkedést okoztak

A szombati helyszíni tájékoztatásból kiderült, az a két bárka, amelyeknek az elsüllyesztése a nap folyamán kezdődött, még azelőtt kedvező hatást váltottak ki, hogy a meder fenekére kerültek. Azzal, hogy a Dunán keresztbe állították őket, máris minimálisan felduzzasztották a folyót – mondta el Kovács Gyula, a Vízügy helyi műszaki irányítója.

Az egyik elsüllyesztendő bárka. Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

Kovács azt mondta, már az első napon 4 centiméteres különbséget mértek a vízszintben a bárkák felett és alatt, szombat reggelre ez 7-8 centiméterre nőtt. Összességében az atomerőmű hidegvizes befolyójánál egycentiméteres emelkedést értek el csupán a bárkák keresztbe állításával.

Vigh Károly, a Paksi Atomerőmű üzemviteli igazgatója azt mondta, hogy amint a most kialakítandó fenékküszöbb hatása megjelenik, folyamatosan kapcsolják majd vissza előbb a hármas, majd az egyes reaktort. A névleges maximális teljesítményhez akkor tudnak majd visszatérni, ha a befolyónál a mostanihoz képest 25 centiméterrel megemelkedik a vízszint.