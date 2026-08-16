A Rio de Janeiró-i Krisztus-szobornál is nagyobb Szűz Mária-szobrot állítottak Lengyelországban

Európa legmagasabb Szűz Mária-szobrát avatták fel egy kis lengyel faluban. A betonszobor 55,6 méter magas, ami nagyjából két emeletes busz hosszával magasabb a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobornál. A Fülöp-szigeteken felállított 98 méter magas Szűz Mária-szoborral azonban még így sem vetekedhet.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A vidéki Konotopie településen álló szobrot szombaton egy helyi püspök szentelte fel.

A szobrot egy mezőn állították fel egy helyi, gazdag házaspár megrendelésére.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Krzysztof Wętkowski püspök, aki felszentelte a szobrot, a lengyel PAP hírügynökség szerint azt mondta az összegyűlteknek, hogy „sok mai ember csak a földre tekint, önmagára összpontosítva”, míg a szobor arra hív, „hogy emeljük tekintetünket Isten és a menny felé”. Az ünnepségen a szobor körül két helikopter körözött, amelyekből rózsaszirmokat szórtak ki. (BBC)