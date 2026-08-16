Két ember meghalt egy görög szigeteki tűzben

A tűzoltók vasárnap reggel is küzdöttek a lángokkal a görögországi Szkírosz szigetén, ahol szombat óta heves erdőtűz tombol, számolt be az ERT állami televízió. Szalamiszon a tűznek két halálos áldozata is volt a hétvégén.

Az Athén melletti Szalamisz szigetén pusztító erdőtüzek legalább két ember életét követelték. A helyi tűzoltóság szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a sziget déli részén található Perisztéria strand közelében két holttestet találtak.

Korábban szinte egy időben két erdőtűz is fellángolt a sziget déli, illetve keleti felében található népszerű fürdőhelyei közelében. Turisták és helyi lakosok százait szólították fel evakuálásra. A parti őrség saját közlése szerint öt járőrhajót küldött ki a fürdőzők és a lakosok biztonságba helyezésére, amely akcióban magánhajók is segítséget nyújtottak. Körülbelül 150 tűzoltó, valamint négy tűzoltó repülőgép és hat helikopter is részt vett a lakott területeken tomboló tüzek megfékezésében.

Fotó: YANNIS PANAGOPOULOS/AFP

Az ERT tájékoztatása szerint Szkíroszon az éjszaka nagyon nehéz volt a tűzoltók számára, mert erős, örvénylő szél fújt a szigeten. Jelenleg mintegy száz tűzoltó vesz részt a mentési munkálatokban, akiket 11 repülőgép és 5 helikopter, valamint mintegy húsz földi jármű támogat, közölték a tűzoltók az X közösségi oldalon.

Az ERT-nek nyilatkozva Szkírosz polgármestere, Kiriákosz Antonopulosz elmondta, hogy Pefko település környékét óvintézkedésként kiürítették, miután a polgári védelem erre vonatkozó parancsot adott ki. Jelenleg egyetlen település sincs veszélyben, kivéve néhány elszórt nyaralót, mondta. (MTI)