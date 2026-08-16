Magyar Péter és Donald Tusk telefonon beszéltek a lengyel buszbaleset kapcsán

Telefonon beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután vasárnap hajnalban 12 áldozatot követelő lengyel buszbaleset történt az M3-as autópályán.

Magyar Péter vasárnap a Facebookon azt írta, részvétét fejezte ki a lengyel népnek a szörnyű éjszakai buszbaleset miatt. Tusk pedig megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Tusk az X-en köszönte meg Magyar Péter hívását, egy másik bejegyzésben pedig azt írta, hogy különrepülőgépet küld Magyarországra, mely külügyminisztériumi és egészségügyi dolgozókat hoz majd, és így minden, a balesetben érintett személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget.

Vasárnap éjjel tért le az autópályáról, majd borult árokba a Szerbiából Lengyelországba tartó turistabusz. A balesetben 12 ember életét vesztette. A mentőszolgálatok 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 főt pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Feltehetően elaludt a sofőr, akit azóta őrizetbe vettek.