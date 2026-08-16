Rakétaüzemanyag-gyárat és Wildberries-raktárat is eltalált Ukrajna a heves éjszakai dróntámadás közben

Az égő Wildberries-raktár Moszkva peremén. Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Orosz rakétaüzemanyaggyárat talált el Ukrajna a szombati éjjeli drónos offenzíva közben - jelenti a BBC. A nyugat-oroszországi rosztovi régióban található Kamenszkij üzemet az ukrán főparancsnokság fontos katonai-ipari komplexumnak nevezte, amelyk közvetlen beszállítója volt az orosz hadseregnek.

Ez azonban messze nem az egyetlen olyan célpont volt, amire Ukrajna az éjszaka csapásokat mért. Komoly találat érte a Wildberries nevű, Amazon-szerű orosz online áruház egyik logisztikai raktárát a Moszkva központjától és a Kremltől mindössze 25 kilométerre fekvő Kolegyinóban. Andrej Vorobjov, a régió elnöke szerint “emberemlékezet óta” nem érte ilyen heves ukrán dróntámadás a főváros környékét, elmondása szerint 600 drónt lőttek ki az éjszaka és így is komoly károkat tudtak okozni az ukránok.

Az orosz hatóságok is elismerték, hogy három körzetben is lecsaptak rájuk az ukránok: a rosztovi, a belgorodi és a moszkvai régióban. Állításuk szerint hét halálos áldozata volt a dróntámadásoknak.

Közben a brit tényfeltáró sajtó, vagyis a Sunday Times és a BBC is megírta, hogy két brit gyártó dróbjait is használják az ukrán határtól távoli orosz területek támadásához. A britek számításai szerint a Wildberries raktárai elleni és egyéb hasonló ukrán támadások eddig nagyjából 35 milliárd dolláros kárt okoztak az orosz gazdaságnak.

Az oroszok sem tétlenkedtek az éjjel, megint Kijevet támadták drónokkal és rakétákkal. Vasárnapra viiardóra öt alkalommal szólaltak meg a légvédelmi szirénák, utoljára már vasénap fényes nappal. Legalább hat sérültje van a támadásoknak, de halálos áldozatról eddig nem érkezett hír a fővárosból. Egy kijevi piacot közvetlen találat ért és teljesen kiégett. A környező kijevi régió lakosai nem úszták meg ennyivel: innen összese öt halálos áldozatot jelentettek az éjszaka.