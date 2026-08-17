A Lala hurrikán miatt több mint 180 ezren maradtak áram nélkül, 100 otthon megrongálódott Hawaii szigetein

Vasárnap délután több mint 180 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii államban, miután a Lala hurrikán áthaladt a szigetcsoport felett, majd trópusi viharrá gyengült – írja az MTI. A hatóságok legalább száz megrongálódott házról kaptak jelentést – mondta Josh Green, Hawaii kormányzója.

Raging floodwaters slam into a bridge in Hilo, Hawaii, as relentless rain from Hurricane Lala sends waterways surging across the Big Island. 🌧️🌊 pic.twitter.com/AJ4GTnBnoG — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

A Lala korábban „soha nem látott” hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit – közölte egy állami tisztviselő. A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben. Az államban mintegy 183 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, míg a legnépesebb szigeten, az Oahun az áramkimaradások száma több mint 220 ezerről mintegy 130 ezerre csökkent.