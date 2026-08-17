A Lala hurrikán miatt több mint 180 ezren maradtak áram nélkül, 100 otthon megrongálódott Hawaii szigetein

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Vasárnap délután több mint 180 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii államban, miután a Lala hurrikán áthaladt a szigetcsoport felett, majd trópusi viharrá gyengült – írja az MTI. A hatóságok legalább száz megrongálódott házról kaptak jelentést – mondta Josh Green, Hawaii kormányzója.

A Lala korábban „soha nem látott” hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit – közölte egy állami tisztviselő. A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben. Az államban mintegy 183 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, míg a legnépesebb szigeten, az Oahun az áramkimaradások száma több mint 220 ezerről mintegy 130 ezerre csökkent.

Fotó: JILL K. BRIGGS/AFP
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