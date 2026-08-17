A szélsőjobbos izraeli miniszter szerint éjjelente 30-40 embert kellene kiiktatni Gázában

„Úgy gondolom, hogy Gázában célzott merényleteket kellene végrehajtani, és minden éjjel 30–40 embert ki kellene iktatni” – mondta Itamar Ben-Gvir, Izrael szélsőjobboldali belbiztonsági minisztere.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök koalíciós partnere szerint „nem csak azokat [a palesztinokat kéne megölni], akik közvetlen fenyegetést jelentenek,” hiszen „vannak ott olyanok is, akik nem érdemlik meg az életet. Nem szabadna élniük. Ők nem is emberek.”

Itamar Ben-Gvir Fotó: ILIA YEFIMOVICH/AFP

A korábban rasszista uszításért elítélt Ben-Gvir mindezt egy olyan podcastban fejtette ki, amit egy Hamász által 2023. október 7-én ejtett izraeli túsz, Rom Braslavski vezet. A miniszter azt mondta, nem ért egyet a gázai katonai műveleteket éppen visszafogó Netanjahuval, szerinte folytatni kéne az ott élő palesztinok meggyilkolását.

Ben-Gvir emellett a gázai palesztinok lakta területeken lévő zsidó telepek újjáépítését is szorgalmazta, mivel szerinte az enklávé egésze Izraelhez tartozik. Úgy gondolja, a palesztinoknak emigrálniuk kéne a területről, „a terroristák esetében viszont nem szabadna engedélyezni a kivándorlást. Őket egyszerűen egyenként kell megölnünk.” (FT, Euronews)