A szolnoki polgármester szerint akár hetekig állhat a szemét a városban a MOHU döntése miatt

Napokig vagy akár hetekig is állhat a szemét a szolnoki kukákban és környékükön, miután a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t átirányította a térség hulladékát a kétpói lerakóból a ceglédibe – írja posztjában Györfi Mihály szolnoki polgármester, aki felszólította a MOHU-t, hogy vonja vissza a döntését.

Györfi szerint „önkényesen elterelte a MOHU MOL - a NER-es koncessziós cég - a Szolnokon és térségében összegyűjtött hulladék útját a jól működő kétpói lerakóról a ceglédibe”. A polgármester szerint sem Szolnokkal, sem más településsel nem lehet ilyet csinálni. „Nem hagyjuk, hogy a bukott NER bosszúból megbénítsa Szolnok hulladékszállítását!” – írta.

„Az NHSZ munkatársai mindent megtesznek, hogy a lakosságot érő hatásokat a lehető legkisebbre szorítsák – de a probléma gyökerét nem ők idézték elő, és nem is ők tudják megoldani” – írja Györfi, hozzátéve, hogy itt az ideje, „hogy a kormány is kiálljon több ezer szolnoki és térségi lakos mellett, és ne hagyja szó nélkül ezt az állapotot”.