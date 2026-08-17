A szolnoki polgármester szerint akár hetekig állhat a szemét a városban a MOHU döntése miatt

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Napokig vagy akár hetekig is állhat a szemét a szolnoki kukákban és környékükön, miután a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t átirányította a térség hulladékát a kétpói lerakóból a ceglédibe – írja posztjában Györfi Mihály szolnoki polgármester, aki felszólította a MOHU-t, hogy vonja vissza a döntését.

Forrás: Györfi Mihály/Facebook

Györfi szerint „önkényesen elterelte a MOHU MOL - a NER-es koncessziós cég - a Szolnokon és térségében összegyűjtött hulladék útját a jól működő kétpói lerakóról a ceglédibe”. A polgármester szerint sem Szolnokkal, sem más településsel nem lehet ilyet csinálni. „Nem hagyjuk, hogy a bukott NER bosszúból megbénítsa Szolnok hulladékszállítását!” – írta.

„Az NHSZ munkatársai mindent megtesznek, hogy a lakosságot érő hatásokat a lehető legkisebbre szorítsák – de a probléma gyökerét nem ők idézték elő, és nem is ők tudják megoldani” – írja Györfi, hozzátéve, hogy itt az ideje, „hogy a kormány is kiálljon több ezer szolnoki és térségi lakos mellett, és ne hagyja szó nélkül ezt az állapotot”.

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