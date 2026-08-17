Az MBH leállított egy mélyszegényeknek szóló ösztöndíjprogramot, Magyar felszólította Mészáros Lőrincet, hogy ne tegyék

32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását – közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ).

Az ösztöndíjra az NGYSZ közleménye szerint „azok a diákok pályázhattak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem – a családi pótlékkal együtt – nem haladja meg az 55 000 forintot, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el.” Elmondásuk szerint a programnak „köszönhetően számos fiatal szerezhetett diplomát és építhetett sikeres életutat – van közöttük mérnök, orvosok, atomfizikus, pilóta és balettművész is”. Az NGYSZ azt írta, „most 100 gyerek kerül vissza a mélyszegénységbe, és veszíti el azt a segítséget, amely eddig lehetővé tette számukra a továbbtanulást és a kitörés esélyét”. Egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forintba került.

Az MBH „évente több tízmillió forinttal támogatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, ezért sem tartja elegánsnak, hogy a szervezet a médián keresztül üzen egy volt partnerének” – írta a bank a Telex kérdésére. „Az MBH Bank a jövőben is évente több százmillió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot átláthatóan működő és a szakmában elismert partnerekkel”, tették hozzá.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A hírre reagálva Magyar Péter a magyar állam nevében szólította fel „ a harmincmilliárdos yachton ringatózó Mészáros Lőrinchez köthető bankot”, „hogy haladéktalanul vonja vissza a mélyszegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntését, és azonnal hozza nyilvánosságra a bank százmilliárdos székházépítésének részleteit”. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosa, igaz, a részvények mindössze 15,01 százalékával rendelkeznek.

Az MBH a Telexnek azt írta, 2023-as megalakulásakor a jogelőd intézményektől szerteágazó támogatási és szponzorációs portfóliót örökölt, amelyet felülvizsgált, és egy komplexebb társadalmi felzárkóztatási stratégiát fogadott el új stratégiai partnerségekre alapozva. Mindeközben fokozatosan lépett ki több lejáró együttműködésből. Mint írták, az NGYSZ-t már tavaly tájékoztatták arról, hogy az új stratégia alapján a lejáró, régebbi támogatási szerződést nem kívánják meghosszabbítani.

Az MBH 2025-ös mérlege szerint a korrigált adózás előtti eredményük meghaladta a 237 milliárd forintot.